21
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 20 февраля 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - "КонцептХаб": "Исторический факт и исторический миф". Лекцию читает историк-краевед, кандидат исторических наук, научный консультант фильмов "Адмиралъ" и "Господа офицеры: Спасти императора" Александр Петрушин. Коворкинг "Моя трерритория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

19:00 - концерт в рамках первого в истории Тюменской филармонии фестиваля народного искусства "Русская весна". Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" имени Н.С. Надеждиной. Филармония, улица Республики, 34.

19:00 -Борис Гребенщиков. Аквариум. Лучшее. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - пресс-конференция "О работе Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Тюменской области" с участием председателя совета Федора Попова. Дом журналистов, улица П, Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1804 году прошли первые успешные испытания паровоза — железнодорожного локомотива на паровой тяге.

В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали "Манифест коммунистической партии".

В 1961 году создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РАМИ "РИА Новости".

В 1995 году подписан "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве" между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет, ставший основой для создания Союза Беларуси и России.

В 2006 году телескопом "Хаббл" зарегистрировал объект SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.

Теги: повестка
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