ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Вячеслав Бутусов. NAUTILUS POMPILIUS. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1.
19:00 - концерт группы "Свидание". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
19:00 - Омский русский народный хор. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 -джазовый джем от топовых джазменов Тюмени. Без подготовки и репетиций. Чистые импровизации, чистый джаз и живое дыхание музыки. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1705 году в России указом Петра I введены рекрутские наборы.
В 1819 году учрежден Санкт-Петербургский государственный университет.
В 1927 году завод "Красный путиловец" выпустил первую партию новых трамвайных вагонов для Ленинграда.
В 1986 году СССР вывел на орбиту базовый блок орбитальной станции "Мир".
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