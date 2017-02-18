19
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 февраля 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Загадки природы", 11:00 - "Золушка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Умная собачка Соня". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь

11:00 -12:00 - торжественная церемония закрытия Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" - WorldSkills Russia. Технопарк, улица Республики, 142.

13:00 - "Cказка об отважном Щелкунчике". Филармония, 34. Подробности, билеты здесь.

14:00 - шоу "Ласта-Рика". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

15:00 - "Блажь" - спектакль по пьесе А.Н. Островского ко дню рождения кожевенного короля Тюмени. Особняк Филимона Степановича Колмагорова, улица Щербакова, 4, стр. 11. Вход свободный.

С 15:30 - тюменский фан-клуб собирается на просмотр гонок Чемпионата Мира 2017 в Хохфильцене. Кафе tmn, улица Республики, 26. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

16:00 -"Бальзаминов". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Jazz Manouche - музыка в стиле "Цыганский джаз".  Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.

19:00 - VLNY - отечественная инди-музыка. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.

19:00 - музыкально-литературная композиция по пьесе Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В  1651 году Церковный собор утвердил единогласное чтение (единогласие) обязательным для всей Русской Церкви. Начало церковной реформы патриарха Никона.

В 1861 году в России отменено крепостное право.

В 1878 году Томас Эдисон запатентовал фонограф.

В 1938 году закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс-1".

В 1954 году принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

В 1986 году запущена советская орбитальная станция "Мир".

Теги: повестка
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