ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Три поросенка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - спектакль "Про драконов и принцесс". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
13:00 - 16:00 - торжественное открытие Дней татарской культуры в Тюменской области. ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
14:00 - большой концерт от участников фестиваля "Зимнего Бардовского". ТРЦ "Гудвин", улица Максима Горького, 70. Лучшие песни жанра будут исполнены для тюменских горожан вне концертного зала и совершенно бесплатно.
14:00 - Путешествие в Тюмень: пешая экскурсия "Тропинки Бабарынки". Подробности здесь.
15:00 - По следам оркестра Поля Мориа. Филармония, улица Республики, 34. подробности, билеты здесь.
17:00, 19:00 - чемпионат УРФО по POLE SPORТ. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Бальзаминов". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Stand Up Шоу. "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Анита Цой. Премьера шоу "10/20". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1901 году английский инженер Уильям Бут запатентовал пылесос. Это для сбора бытовой, домашней пыли.
В 1942 году в Москве состоялась премьера документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" о первой победе Красной армии.
В 1979 году в пустыне Сахара выпал снег.
В 2014 году резкое обострение ситуации на майдане Незалежности в Киеве, приведшее к гибели около 80 человек в течение трёх дней.
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