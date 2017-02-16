ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - Мастер-завтрак в tmn cafe: Увлечение или бизнес, улица Республики, 26. Подробности здесь.
14:00 - Мастер-класс "Навигатор государственного сервиса для производителей социальных услуг". БФРГТ. Подробности здесь.
17:00 - открытие выставки "Ню". Выставочный зал тюменского регионального отделения союза художников России, улица Холодильная, 124. Вход на выставку свободный.
18:00 - "Битва вузов": Тюменский государственный университет VS Тюменский государственный институт культуры. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Вход бесплатный.
18:30 - Тотальный диктант: "Русский по пятницам". Институт филологии и журналистики ТюмГУ, улица Республики, 9 аудитория 401.
19:00 - открытие межрегионального фестиваля "Зимний Бардовский в Тюмени". Дворец "Пионер", улица Челюскинцев, 46.
19:00 - ТГСО "А. Хачатурян". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шоу "Танцы" на ТНТ. Третий сезон. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко. 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Бальзаминов" по трем пьесам А.Н. Островского. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Светлана Гриценко: "Давай поговорим" - авторские песни, народные песни, романсы, каверы на современные песни на русском, английском, французском, испанском языках. Колледж искусств, улица Республики, 152. Вход свободный.
19:00 - Cry Excess (Metalcore/Италия). FreeDom Club, улица Ленина, 4.
19:00 - джазовый дуэт: саксофон и контрабас. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:30 - встреча участников муниципального межведомственного проекта "Молодые лидеры в образовании". СОШ № 22, улица Садовая, 19) Контактный телефон: 8 982 906 96 66 - Надежда Валерьевна Сизова, пресс-секретарь департамента образования Администрации города Тюмени.
15:00 - пресс-конференция, посвященная всероссийским соревнованиям Brooklyn Open с крупнейшим призовым фондом 1 500 000 рублей. Боулинг-центр Brooklyn Bowl, Торговый центр Сити-Молл, улица Тимофея Чаркова, 60, 3-й этаж. Справки по телефону: +7 (922) 477-3777 - Дмитрий Захаров.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1598 году боярин Борис Годунов по решению Земского собора взошёл на трон Московского государства.
В 1600 году в Риме по обвинению в ереси был сожжен Джордано Бруно, итальянский философ и поэт. Ересь заключалась в том, что Бруно предположил вращение Земли вокруг Солнца, а не наоборот.
В 1817 году впервые в США для освещения улиц был использован газ. Первым городом, где появились газовые фонари стал Балтимор, штат Мэриленед.
В 1911 году в Сан-Диего один из пионеров авиации, Гленн Кертис (Glenn Curtiss) совершил удачную посадку самолета на борт корабля. Кертис стал первым человеком в США, получившим права на вождение самолета.
В 1947 году "Голос Америки" начал вещание на русском языке на Советский Союз.
В 1993 году в Российской Федерации учреждено РАО "Газпром".
В 2008 году балканская область Косово провозгласило независимость от Сербии, этот акт получил признание 69 государств.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru