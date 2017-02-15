ДЛЯ ВСЕХ
11:00 -день открытых дверей департамента здравоохранения Администрации города Тюмени. Тюменцы могут обратиться к руководству поликлиник. Все городские поликлиники (для журналистов контактный телефон: 8 912 396 01 11).
13:00 - гастрошкола: "Изжога: причины возникновения и симптомы заболеваний. Рекомендации по изменению образа жизни и привычек". КДЦ "Эндос, улица Мельникайте, 117 (для журналистов контактный телефон: 8 922 076 7692).
16:00 - открытие выставки "В огне революции". Музей-усадьба Колокольниковых, улица Республики, 18.
17:00 - открытие выставки "Коды модного костюма". Драмтеатр, улица Республики, 129, 2 этаж.
19:00 - Камерный "Вивальди-оркестр". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129.
21:00 - "Пицца" в "Максимилиансе", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция, посвященная всероссийскому Дню Российских студенческих отрядов. Участники: руководитель регионального штаба Тюменского регионального отделения общероссийской организации "Российские студенческие отряды", командир Тюменского областного студенческого отряда Александр Заболотских, комиссар Тюменского регионального отделения "Российские студенческие отряды" Елена Доценко, депутат облумы, председатель совета ветеранов студенческих отрядов Виктор Рейн. Дом журналистов, улица П, Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
14:00 - медиаобед, приуроченный к старту гастрономического фестиваля "Пельмени Тюмени". Кафе tmn, улица Республики, 26. Аккредитация по телефону: 8 963 455 22 44 – НП "Ассоциация гостеприимства Тюменской области".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1571 году утвердил первый русский воинский устав. Разработан он был воеводой Михаилом Воротынским (которого царь терпеть не мог, держал в тюрьме и ссылке) и назывался, на современный слух, довольно зловеще: "Приговор о станичной и сторожевой службе".
Календарный день явно облюбован кораблекрушениями. В 1837 году английский парусник Jane and Margaret разбился близ острова Мэн, более 200 человек погибли. В 1986 году советский круизный лайнер "Михаил Лермонтов" наскочил на подводные камни и затонул, не дойдя до спасительной мели. А четырьмя годами раньше советский контейнеровоз "Механик Тарасов", идя на помощь канадской нефтяной платформе, сам стал жертвой бедствия.
В 1922 году английский археолог Говард Картер вскрыл знаменитую гробницу Тутанхамона, египетского фараона, правившего с 1351-го по 1342 год до нашей эры, сына Солнца, царя Египта, владыки владык.
В 1937 году в компании Dupont Corp. ученый Уоллес Каротерс разработал новый синтетический полимер – нейлон. Однако на усовершенствование изобретения ушло еще 7 лет.
В 1978 году в Чикаго была создана первая компьютерная доска объявлений – BBS. Это был способ общения пользователей компьютеров через коммутированную телефонную сеть. Сначала BBS содержали разные фирмы и доступ к площадке был платным. Вскоре, как хобби, их стали открывать и частные лица.
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