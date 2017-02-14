ДЛЯ ВСЕХ
9:00 - региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Основная площадка - ОАО "Тюменская ярмарка"(Севастопольская, 12). Допплощадки: №1 - "Технопарк" (Республики, 142), №2 - техникум индустрии питания, коммерции и сервиса (Киевская, 63), №3 - техникум строительной индустрии и городского хозяйства (Энергетиков, 45), №4 - технопарк ТюмГУ (Ленина, 25).
15:00 - открытие выставки "Душевные творения Сибири" и фотовыставки "Нет ничего прекраснее природы", посвящённых Году экологии в России. ТОНБ имени Д.И.Менделеева.
19:00 - спектакль "История любви". В ролях: Светлана Ходченкова, Александр Устюгов, Константин Юшкевич, Анна Уколова, Дмитрий Малашенко. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакли Метод Грёнхольма" и "Соло для часов с боем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Имя ему не ручей, а море...". И.С. Бах. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Кукрыниксы". FreeDom Club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:45 - торжественное открытие регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко,1. Обязательная аккредитация, тел.: 8 (3452) 55 61 19, 8 919 953 80 58 - Белова Оксана Юрьевна.
11:00 - пресс-конференция "Роль общественного совета в формировании культуры отношения к здоровью - профилактика заболеваний, применение общеукрепляющих оздоровительных мер". Участники специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Тюменской области Оксана Камынина, председатель Общественного совета при департаменте здравоохранения, главный врач Госпиталя для ветеранов войн Альберт Юсупов, пресс-секретарь Общественного совета Елена Лосева. Дом журналистов, Улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, моб.: 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru
13:00 - пресс-конференция "О подготовке к Тотальному диктанту - 2017". Участники: координатор Тотального диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка Лариса Басова, координатор-филолог Тотального диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка Наталья Кузнецова, директор Института филологии и журналистики, профессор Елена Эртнер, директор Физико-математической школы Наталья Фомичева. Дом журналистов, Улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, моб.: 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru
14:00 - презентация новой линии по изготовлению бумажных полотенец и туалетной бумаги, открытой с помощью субсидии по поддержке СОНКО из средств областного бюджета. Тюменское предприятие инвалидов по зрению", улица Мельничная,19. Контактный телефон: 8 906 827 3235 - Лариса Спицына.
17:00 - презентация проекта "Моя территория". Гости мероприятия узнают о трендах и зонах роста, которые влияют на молодежь и информационное пространство Тюмени, и угостятся горячим чаем со сладостями. Коворкинг, улица Ванцетти, 1. Тел. 8-922-395-05-73.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1842 году в США поступили в продажу первые марки с клеящей основой. Первыми их получили в нью-йоркском почтовом отделении. Марка стоила 3 цента. Она была только одного цвета – серого.
В 1903 году в США на прилавках магазинов появился медвежонок Тедди, созданный Моррисом и Роуз Мичтомами. Тедди – так уменьшительно-ласкательно звали президента Теодора Рузвельта, большого любителя охоты. На одном из таких мероприятий охотники нашли раненного старого медведя. Президент отказался стрелять в бедное животное, назвав такое убийство "неспортивным". После этого случая за главой государства навсегда закрепилось прозвище "Медвежонок Тедди".
В 1914 году российский император Николай II огласил о начале кампании против чрезмерного употребления алкоголя.
В 1947 году специальным постановлением правительства в СССР запрещаются браки между советскими гражданами и иностранцами.
В 1970 году компания IBM предлагает гибкий магнитный диск для хранения информации - дискету.
В 2000 году в Сеуле проходит самое массовое в истории бракосочетание, в котором принимают участие 30 тысяч пар.
В 2013 году в районе Челябинска упал метеорит.
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