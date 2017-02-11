ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00 - "Бременские музыканты". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
14:00 - шоу "Ласта-Рика". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - спектакль "Принцесса Турандот: шелковая притча". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Господин, который платит". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
18:00 - ледовое шоу Ильи Авербуха "Ледниковый период". Дворец спорта. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Валерий Меладзе. Юбилейный тур. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Бранденбургский концерт № 5. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шесть коротких фильмов о любви. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1864 году открылся Московский зоопарк.
В 1914 году состоялся полет самолета "Илья Муромец" с рекордным количеством пассажиров на борту - 14 человек.
В 1924 году через 15 месяцев после обнаружения была открыта гробница Тутанхамона.
В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур.
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