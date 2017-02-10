ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Снеговик-почтовик", 11:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00 - концертная программа "Давайте аплодировать любви", посвященная Дню всех влюбленных. ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
15:00 - "Тайна звука, или Знакомство с инструментами оркестра". Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
16:00 - концерт академического любительского хора им. В. Гостева "Его величество романс". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
18:00 - комедия "Баба Шанель". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шесть коротких фильмов о любви. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности здесь.
19:00 - презентация книги "Антология завтрашнего дня". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - открытое первенство Тюменской области по теннису в возрастных группах "до 13 лет" и "до 17 лет". СДЮСШОР №1. Контактный телефон: 92-72-14 - Виктор Владимирович Галактионов, исполнительный директор ТСОО "Федерация тенниса Тюменской области".
10:00 - торжественное открытие городского конкурса детского национального творчества "Танйолдызы – 2017" - "Утренняя звезда - 2017". Центр татарской культуры, улица Щербакова, 4/11. Контактный телефон: 69-35-56.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1697 году Петр I своим именным указом разрешил продажу табака: "Продавать оный явно в светлицах при кабаках". Ранее, с 1634 года, употребление, продажа и даже хранение в доме табака было запрещено в России под страхом смерти и конфискации всего имущества.
В 1809 году Роберт Фултон запатентовал пароход.
В 1838 году по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начинают ходить поезда на конной тяге.
В 1922 году канадский ученый Фредерик Грант Бантинг объявил в Торонто об открытии вместе с коллегами инсулина - лекарства для лечения диабета. На следующий год ему будет вручена Нобелевская премия.
В 1997 году команда шаттла Discovery отправляется ремонтировать и обновлять телескоп Hubble.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru