ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - Ярмарка вакансий. ЦЗН, улица Республики, 204В, корп. 3.
18:00 - концерт академической вокальной музыки "Жить – значит петь!" Большой концертный зал колледжа искусств ТГИК, вход свободный. Подробности здесь.
19:00 - шесть коротких фильмов о любви. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности здесь.
19:00 - "Академия смеха" - остроумная, ироничная, с неожиданным сюжетным ходом комедия. ТБДТ, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
21:00 - "Кар-Мэн" и Сергей Лемох. Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - Ярмарка вакансий. ЦЗН, улица Республики, 204В, корп. 3. Контактный телефон: тел.27-33-67, 8-902-813-43-77 - Садырина Светлана Юрьевна, начальник отдела информационного обеспечения ГАУ ТО ЦЗН Тюмени и Тюменского района.
10:00 - шестое заседание Тюменской областной Думы шестого созыва, улица Республики, 52, большой зал.
10:00 - заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы. Горадминистрация, улица Первомайская, 20, малый зал.
11:00 - пресс-конференция "Достижение показателей в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Итоги деятельности органов ЗАГС Тюменской области за 2016 год" с участием начальника Управления ЗАГС Тюменской области Лилии Амбарцумовой. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
12:00 - презентация аудиоиздания "Голос Омельчука". Тюмень, ул. Холодильная, 84. Контактный телефон: 22-70-40 - Наталья Павловна Россомахина.
14:30 - открытие первенства Тюменской области по плаванию. СОЦ "Зодчий". Контактный телефон: 8-922-263-21-90 - Александр Георгиевич Молодкин, председатель областной Федерации плавания.
16:00 - городской конкурс "Педагог года – 2017". Школа № 92, улица Николая Зелинского, 22. Контактный телефон: 8922-003-01-11 - Елена Андреевна Павлиашвили, главный специалист отдела Департамента образования науки Тюменской области; 8-982-906-96-66 - Надежда Валерьевна Сизова, пресс-секретарь департамента образования.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1667 году в селе Андрусов вблизи Смоленска заключено перемирие между Речью Посполитой и Московским государством, по которому Украина была поделена пополам - граница прошла по Днепру.
В 1897 году, в течение одного дня, состоялась первая и единая в истории Российской империи общая перепись населения. Оказалось, что в стране живет 126, 4 млн. человек (без учета Финляндии за пределами ее столицы Гельсингфорса. Всего финнов было около 2, 5 млн. человек). Украинцев оказалось 22,6 млн. человек. Перепись обошлась казне в 7 млн. рублей. Инициатором переписи выступил российский географ и статист Петр Семенов-Тян-Шаньский. Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг). Доля городского населения составила 13 %. В переписи принял участие и российский император Николай II. На вопрос о роде занятий Его Величество изволили начертать – "Хозяин земли Русской". "Хозяином земли русской" русские цари именовались с XVII в. После Февральской революции так стали называть Учредительное собрание. А на вопрос о сословии царь ответил – "Первый дворянин".
В 1927 году на Ленинских горах (близ хутора Потылиха) состоялась торжественная закладка новой кинофабрики. На пригласительном билете было подробно описано, как проехать и пройти к месту, где спустя несколько лет поднимутся корпуса киностудии "Мосфильм".
В 1967 году советское правительство постановило продать часть царской ювелирной коллекции.
В 1992 году лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов возглавил 100-тысячный (по данным МВД) марш протеста против политики правительства Егора Гайдара.
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