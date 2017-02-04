5
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 04 февраля 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

9:00 - автопутешествие/поход "Ипкульские болота". Подробности здесь.

10:30, 12:00 - ""Несмеяна-царевна"", 11:00 - Огниво". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Волшебный горшочек", 14:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - ТГСО и Дмитрий Назаров "Приключения Пиноккио". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

14:00 - театр казачьей песни "Яр-Хмель" - "Когда казаки плачут". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.

17:00 - шелковая притча "Принцесса Турандот". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81 (вход с Профсоюзной, 5 этаж). Подробности здесь.

18:00 - спектакль "Женитьба". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - музыкальная вечеринка в стиле джем. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1721 году Петр Великий учредил Святейший синод, который призван был управлять всеми делами Русской православной церкви. Первый император решительной рукой подчинил духовную власть светской - времена патриарха Никона, который пытался диктовать свою волю отцу Петра, царю Алексею Михайловичу, безвозвратно ушли в прошлое.

В 1850 году американская компания "Феликс" запатентовала арифмометр – настольную механическую вычислительную машину для выполнения четырех арифметических действий. В СССР арифмометры использовали аж до 1980-х годов. Выпускал их с 1949 года курский завод "Счетмаш".

В 1919 году первая в Европе регулярная авиалиния компании DLR связывает Берлин и Веймар. А в США Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин и Дэвид Гриффит организовали киностудию "United Artists".

В 1946 году вступил в силу "Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польскую государственную границу", окончательно закрепив за нашей страной Западную часть Украины.

В 1982 году в Колумбии было арестовано рекордное количество наркодельцов (495 человек) и конфисковано 95 кораблей.

В 1989 году последняя группа советских войск была выведена из Кабула. Вывод войск был осуществлен в соответствии с условиями подписанных в Женеве 14 апреля 1988 года соглашений между Афганистаном и Пакистаном о политическом урегулировании.

В 2001 году Ватикан назначил святого покровителя Интернета. Рассматривались кандидатуры святой Риты Каскийской, отца Пия, апостола Филиппа и архангела Гавриила, но выбор пал на святого Исидора Севильского.

Теги: Тюменская филармония , история , повестка , Тюменский драматический театр
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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