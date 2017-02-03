ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - премьера спктакля "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Три медведя". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня". Правила хорошего тона для маленьких собачек. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:30 - "Аллергошкола в Парацельсе". Улица Ленина, 38/1. Подробности здесь.
18:00 - Путешествие в Тюмень: "Вчеренее городище". Подробности здесь.
18:00 - спектакль "Вино любви", сценическая композиция Георгия Цхвиравы по рассказам Аркадия Аверченко (семь способов соблазнения, 16+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Гроза". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт-путешествие интуитивной музыки. Театр "Солнце Сибири". Дом Печати, улица П. Осипенко. 81. Подробности здесь.
22:00 - Andrew Marvin в "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 -14:00 - скрининг-осмотр кожи с дерматоскопией. ТРЦ "Кристал", ул. Менделеева, 1а. Контактный телефон - 8-912-992-81-68 - Александра Малыгина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1582 году завершилась почти полугодовая оборона Пскова. 50-тысячное польско-литовское войско короля Стефана Батория, стремившееся преодолеть мощные крепостные стены, потерпело окончательное поражение и сняло осаду.
В 1824 году в Бостоне изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике первый резиновые галоши.
В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже, 4 февраля 1857 года, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного черепа древнего человека, названного по месту обнаружениея "неандертальцем". Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен. Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в древность находки. По поводу происхождения черепа выдвигались самые различные теории, в том числе и та, что он принадлежал обезьяноподобному русскому казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году, когда кавалерия генерала Александра Чернышева громила под Дюссельдорфом арьергард Наполеона Бонапарта. В конечном итоге неандерталец "победил".
В 1913 году на радость всем водителям изобретатель из Нью-Йорка запатентовал колеса с заменяемой покрышкой. До этого времени сменить покрышку означало для автомобилистов только одно – сменить полностью колесо.
В 1931 году в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.
В 1960 году в Гаване подписано соглашение о закупках СССР кубинского сахара в обход экономическому бойкоту со стороны США.
В 1990 году в Москве прошла 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ - крупнейшая за всю историю СССР.
В 2004 году запущен интернет–ресурс Facebook.
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