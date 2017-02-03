ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - мастер-завтрак в tmn cafe: Искусство эффективной презентации. Деловое кафе Tmn, улица Республики, 26. Подробности здесь.
18:00 - встреча с горожанами по актуальным вопросам правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Участники - начальник полиции Тюмени Петр Вагин и руководитель управы Ленинского административного округа Роман Воллерт, сотрудники миграционной служы, ОГИБДД, участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних. Конференц-зал "Юпитер" отеля "Восток", улица Республики, 159. Вход свободный.
18:00 - кинопоказ документального фильма "Сокровище" (18+). Отдел молодёжных инициатив центра "Дзержинец", улица Ванцетти, 1. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 68-96-96.
19:00 - Юбилейный концерт группы "Пикник". Филармония, улица Республики, 34. Подробности. билеты здесь.
19:00 - Galat - звезда интернет-баталий Versus, бывший участник объединения "Грехи Отцов" и один из самых ярких представителей баттл сцены СНГ. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Три товарища". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
22:00 - первая вечеринка под названием "Свобода" - все самое интересное из мира музыки. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - первенство Тюменской области по бильярдному спорту (пирамида). Легкоатлетический манеж. Контактный телефон: 53-32-13, Кривда Вадим, исполнительный директор ТООО "Федерация бильярда".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1637 году - Тюльпаномания в Нидерландах. Число продающих луковицы тюльпанов превысило число покупающих. Началась биржевая паника; всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.
В 1754 году русские купцы преподносят императрице Елизавете бриллиант весом 56 карат в благодарность за уничтожение внутренних таможен в России.
В 1815 году в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству твердого сыра.
В 1830 году три державы Европы — Российская империя, Великобритания и Франция, подписали Лондонский протокол, признав таким образом независимость Греции от Османской империи.
В 1867 году Муцухито стал императором Японии (император Мэйдзи). Когда он родился, Япония была изолированной, отсталой в технологическом плане, феодальной страной, которой правили сёгунат Токугава и даймё, крупные феодальные правители более чем 250 децентрализованных областей Японии. Ко времени его смерти в 1912 году, Япония прошла через политическую, социальную и индустриальную революции и стала одной из сильнейших мировых держав.
В 1957 году французский химик Нгуен Бу Хои объявил об обнаружении им в табачном дыме возбудителя рака.
В 1994 году Сергей Крикалев стал первым российским космонавтом, отправившимся на орбиту в составе экипажа американского космического челнока "Дискавери".
В 2005 году в Китае была выпущена самая дорогая газета в мире. Специальный выпуск "Economic Daily" в городе Шэньчжэнь напечатан на золотой бумаге. Стоимость экземпляра газеты составляет 8 тысяч долларов. Выпуск газеты называется "Время процветания Китая". Поскольку это первый подобный случай в истории, то газета занесена в книгу рекордов Гиннеса.
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