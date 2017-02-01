ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - концерт-реквием памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и всех других пассажиров самолета, погибших в авиационной катастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года. Филармония, улица Республики, 34.
19:00 - спектакль "Ханума". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - фильм "День сурка" в День сурка. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - 66-й форум "Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии". ОКБ №1, 4 км Червишевского тракта, стр.7 Контактные телефоны: 89129928168, 89827772720.
11:00 - заседание дискуссионного клуба "Нулевое чтение". Обсуждение поправки по увеличению сроков выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества и других законодательных мер по поддержке бизнеса в Тюменской области. Облдума, улица Республики, 52, каб. № 321. В заседании круглого стола приветствуется участие журналистов, освещающих вопросы экономики.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1207 году на территории современных Латвии и Эстонии образовано княжество в составе Священной Римской империи, Терра Мариана.
В 1238 году внук Чингизхана хан Батый во главе своего войска подошел к столице Северо-Восточной Руси - Владимиру. Князь Владимирский Юрий Всеволодович в это время собирал дружины на севере своих владений и оборону города поручил сыновьям Всеволоду и Мстиславу. Батый предложил жителям сдать город без боя, но те отказались, и тогда он начал осаду. Несмотря на упорное сопротивление, 7 февраля Владимир пал. Всего же в феврале того года Батыю удалось захватить 14 русских городов.
В 1589 году учреждено патриаршество в Москве, а в 1620 году в этот день образована Сибирская епархия.
В 1870 году агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть.
В 1912 году в Нью-Йорке Фредерик Родмен Лоу взобрался на легендарный подарок французов американцам – Статую Свободы – и совершил прыжок с парашютом. Таким образом зародился такой вид спорта, как BASE-прыжки, то есть прыжки с высоких объектов, в наше время наказываемые, как правило штрафом или арестом.
В 1918 году Декретом Совнаркома церковь отделена от государства, а школа от церкви.
В 1946 году Указом Президиума ВС СССР Южный Сахалин и Курильские острова включены в состав РСФСР.
В 1962 году остоялся парад планет, в котором участвовали семь из восьми планет Солнечной системы.
В 1993 году президент Узбекистана Ислам Каримов подписал "Указ о частной собственности на землю", согласно которому каждый узбекский гражданин имеет право получить в пожизненное пользование участок земли площадью до 500 гектаров.
В 2000 году Украина уничтожила свой предпоследний ядерный стратегический бомбардировщик Ту- 160 ("Блекджек"). Самому мощному в мире бомбардировщику распилили носовую часть в рамках совместной американо-украинской программы уменьшения угрозы. Ту-160 был самым дорогим самолетом в бывшем СССР. После распада СССР в Украине осталось 19 машин. Последний Ту-160 стал музейным экспонатом в Полтаве.
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