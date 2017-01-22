23
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 22 января 2017
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - Школа инновационного мышления: "Будет ли успешным ваше будущее?" Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.

19:00 - Зауральское трио баянистов. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Jazz Jam - заводные мелодии и драйвовые ритамы из золотого фонда американской джазовой музыки. Совместный джазовый джем от топовых джазменов Тюмени. Без подготовки и репетиций. Чистые импровизации, чистый джаз и живое дыхание музыки. Будет много Фанка, Соула и ритм-н-блюза. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Особенности климата в Тюменской области в 2016-2017 годах". В пресс-конференции примут участие: начальник Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Морозова, начальник отдела метеопрогнозов Елена Шарун. Дом журналистов, улица П, Осипенко, 81. Аккредитация по тел. (3452) 59-52-47.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1556 году случилось землетрясение в Шэньси: погибли примерно 830 тысяч человек. 

В 1927 году было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — ОСОАВИАХИМ. Эта добровольная общественная организация, призванная содействовать укреплению обороноспособности страны, к началу 1930-х годов превратилась в мощную военизированную организацию. Ее члены, составившие основной костяк Красной Армии (около 80% военнослужащих сухопутных войск и флота и почти 100% — авиационных), приняли на себя все тяготы начального периода Великой Отечественной войны.

В 1950 году Иерусалим провозглашён столицей Израиля. Иерусалим — древний ближневосточный город, лежащий на водоразделе между Средиземным и Мёртвым морями, на высоте 650—840 м. Один из древнейших городов мира — его возраст более 3500 лет. Иерусалим является центром трёх религий — иудаизма, христианства и ислама и являет собой смешение памятников истории, культур и народов с огромным количеством достопримечательностей.

В 1987 году в ленинградском рок-клубе дебютировала группа "ДДТ".

Теги: повестка
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