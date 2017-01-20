[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Колобок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - курс "Основы композиции" Татьяны Моисеевой. Лекции полезны как начинающим, так и опытным художникам, иллюстраторам, дизайнерам, декораторам, людям всех творческих профессий. Курс состоит из двух блоков по два дня. Подробности здесь.
11:00 - открытие юбилейной персональной выставки голубей из питомника Юрия Неёлова. Выставочный зал, улица Севастопольская, дом 12. Вход бесплатный.
17:00 - спектакль "Суини Тодд". Театр "Солнце Сибири". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
17:00 - спектакли "Крейцерова соната", 18:00 - "Женитьба". Драмтеатр, улица Республики, 129. подробности, билеты здесь.
18:00 - "Эх ты, Ваня!" - спектакль театра-студии "БЫТЬ" при Тюменском индустриальном университете. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - FACE - "молодой парень, который постепенно забирается на гору популярной музыки в интернете"... Freedom Club, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
19:00 - уютное зимнее кино: черная комедия "Фарго" братьев Коэнов (1995) и "Бал вампиров" Романа Поланского (1967) (16+). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - Stand Up Шоу. Саша Мокин - comedy баттл, фестиваль stand up тнт, фестиваль; инди-комики Саид Сугаипов - Stand Up жив, Антон Истомин - Stand Up фестиваль, Денис Романцов - Stand Up на ТНТ, Николай Тисенко - Stand Up UKR, а также резиденты территории творчества "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1775 году в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв.
В 1793 году, во время Великой французской революции, по постановлению суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.
В 1908 году в Нью-Йорке под страхом штрафа в 25 долларов женщинам запрещается курить в общественных местах.
В 1911 году в Монте-Карло состоялось первое автомобильное ралли, а спустя ровно 11 лет в швейцарском городке Мюррен проходят первые горнолыжные соревнования по слалому.
В 1952 году итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году.
В 1984 году в Англии впервые в мире родилась тройня, зачатая в пробирке.
В 2001 году верховный суд Китайской Народной Республики объявил, что, согласно новым законодательным актам, "кража, покупка или разглашение государственных секретов" через Интернет приравнивается к государственной измене и карается смертной казнью.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru