[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - ТГСО "Лавка чудес синьора Джоаккино". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:00 - заседание клуба лидеров НКО. Благотворительный фонд развития города Тюмени, улица Малыгина, 51. Подробности здесь.
18:00 - театрализованный концерт "Три праздника в гости" народного украинского хора ""Чиста криниця". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Вход свободный.
19:00 - "Потрачено.FM" - депрессивный эмоциональный хип-хоп с завуалированными кинематографическими и экзистенциальными текстами и грустным юмором. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Эх ты, Ваня!" - спектакль театра-студии "БЫТЬ" при Тюменском индустриальном университете (16+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Дни Турбиных". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
23:00 - вечеринка из серии "WHY NOT". Будут представлены арт-объекты, обрамленные атмосферным электронным звучанием, позволяющее погрузиться в атмосферу происходящего (18+) "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Вход свободный. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:30 - презентация биометрической системы "Ладошки". СОШ № 70 г. Тюмень, улица Валерии Гнаровской, д. 3А. Контактный телефон: 89829485969 - Евгения Пегова, пресс-центр Западно-Сибирского банка Сбербанка.
14:30 - третья образовательная сессия для молодых педагогов в рамках проекта "Молодые лидеры в образовании". Гимназия № 16, улица Парфенова, 19. Подробности здесь.
13:00 - встреча Совета ветеранов Югры с тобольским издателем и меценатом, президентом фонда "Возрождение Тобольска" Аркадием Григорьевичем Елфимовым, который расскажет о деятельности общественного благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" и изданиях фонда, посвященных жизни и творчеству тобольского архитектора, картографа и этнографа Семена Ульяновича Ремезова. Литературно-краеведческий центр, улица Первомайская, 14. Координатор встречи - Елена Киселева, тел. 46-45-79.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1714 году Петр I издал специальный указ – потребовал учить дворянских детей "цыфири и геометрии". А тому, кто будет уклоняться, "положить штраф такой, что не вольно будет жениться, пока сему не выучится".
В 1887 году сенат США одобрил создание в Перл Харбор военной базы для ВМФ.
В 1917 году в Петрограде создано Всероссийское ботаническое общество.
В 1939 году секретным письмом ЦК ВКП(б) было дозволено отделениям НКВД использовать физические методы добывания признаний у "врагов народа".
В 1944 году британская авиация совершила крупнейший налет на Берлин и сбросила на него 2 300 тонн бомб.
В 1958 году в Лондоне появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах.
В 1980 году резидент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.
В 2006 году в Темзе почти у стен английского парламента был обнаружен кит, который заплыв туда во время прилива. Набережные и мосты Лондона были запружены народом, и всякий раз, когда пятиметровый морской депутат, выпуская фонтан воды, появлялся на поверхности – его встречали криками восторга. К сожалению, усилия спасателей не спасли животное - кит не выдержал всех испытаний и умер.
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