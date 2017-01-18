ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - "Лавка чудес синьора Джоаккино" - музыка из балета Джоаккино Россини в оркестровке Отторино Респиги "Лавка чудес" в исполнении тюменского симфонического оркестра. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:00 - открытие выставки "История преображения" к 25-летию начала реставрации особняка Н.Д. Машарова. На выставке будут представлены фотографии реставрационных работ и подлинная фурнитура дома из фондов Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Парадный зал музея "Дом Машарова", улица Ленина, 24. Вход на церемонию открытия свободный.
17:00 - мастер-класс "Синичка в технике сухое валяние". Центр прикладного творчества и ремесел, улица Орджоникидзе, 47. Запись по телефонам: 50-75-56, 46-45-83 обязательна (18+).
18:00 - "Памятники природы Тюменской области" - мультимедийная интерактивная лекция от профессионального биолога и путешественника Павла Ситникова (10+). Музей "Городская Дума", улица Ленина, 2. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
16:30 - общее заседание молодежной администрации Тюмени. Малый зал заседаний, улица Первомайская, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1480 году Феофил, последний независимый архиепископ Новгорода, по приказу московского правителя Ивана III был смещен с кафедры, вывезен и брошен в темницу Чудова монастыря. Там он подписал отреченную грамоту и был освобожден. Сейчас почитается как святой Феофил Печерский.
В 1652 году посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским Царством.
В 1825 году в США был запатентован способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров. Эзра Даггет запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.
В 1903 году объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс" - самого престижного соревнования велосипедистов.
В 1938 году американская фирма "General Motors" первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
В 1942 году советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово, в 1944 году - Новгород, а в 1945 году взяли польские Лодзь и Краков.
В 1955 году президент США Эйзенхауэр разрешает впервые показать по телевидению (а также в киножурналах новостей) отснятую пресс-конференцию. 33-минутная встреча будет сокращена до 28 с половиной минут, чтобы удовлетворять требованиям телевизионщиков. Вот откуда и от кого пойдет понятие "потом все равно вырежут".
В 1978 году в Ленинграде основан институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН).
В 1991 году по приказу Саддама Хусейна в Персидский залив вылито 816 тысяч тонн нефти.
В 1992 году 99 % населения Южной Осетии на референдуме проголосовало за отделение от Грузии.
В 2006 году с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.
В 2011 году в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.
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