ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - "Лавка чудес синьора Джоаккино" - музыка из балета Джоаккино Россини в оркестровке Отторино Респиги "Лавка чудес" в исполнении тюменского симфонического оркестра. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - бесплатный урок по Vogue - стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Исполняется Vogue под музыку в стиле House. Урок пройдет по адресу: улица Урицкого 36, кабинет 506 к. Запись обязательна. Справки по телефону 8-909-740-30-25 или здесь.
19:00 - закрытый кинопоказ "Истинное влияние" - фильм о том как построить бизнес и жить полной жизнью. Ресторан "Счастье", улица Республики, 65. Необходима регистрация. Подробности здесь.
19:00 - уютный вечер в теплой компании: именитые исполнители авторской песни с разных уголков страны выступят с программой "Дважды два", где исполнят известные и неизвестные песни. Шеф-повар ресторана "Столичный" Андрей Буньков вместе со своей командой приготовит для наших гостей лучшие блюда русской, европейской, ну и, конечно же, советской кухни. "Мы ждём всех наших друзей, друзей наших друзей, неизвестных нам, но уже заранее - друзей, для того чтобы провести вечер вместе за городом", - приглашают организаторы. Ресторан "Столичный", 27 км Ялуторовского тракта, стр. 1/1. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1654 году состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
В 1886 году выпущен первый автомобиль.
В 1943 году прорвана блокада Ленинграда.
В 1963 году основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).
В 2012 году Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru