ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 15:00 - "Новогоднее настроение", игровая программа и мини-спектакль для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - "Морозко". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00, 14:00 - "Снеговик-почтовик"; 14:00 - Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - новогодняя сказка "Как Федор дочь Кощееву умкнул"; 12:00 - спектакль теней "Знакомство с Маленьким принцем". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Приключения Буратино"; 12:00 - "Фунтик неуловимый". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Новогоднее путешествие хоббитов". Игры, танцы, загадки и настоящее веселье. Волшебное шоу расскажет детям о дружбе, добре, взаимопомощи и заботе об окружающем мире. Ну и конечно подарит море улыбок, праздничное настроение и сладкий подарок. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности здесь.
11:00, 15:00 - "Сказка о потерянной минутке". Цирковая студия "Икар" в ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - шоу "Гиппопотамус". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:30 - Discover Tyumen: экскурсия "Тропинки Бабарынки". Подробности здесь. Дополнительная информация по телефону +7-919-953-56-25.
15:00 - бесплатный открытый урок по фотографии. "Лайк фотошкола", улица Максима Горького, 44, 7 этаж, офис 714. Запись обязательна. Подробности здесь.
17:00 - премьера спектакля "Принцесса Турандот". Для желающих после спектакля устраивается обсуждение в формате антикафе – прихватите с собой печеньки! Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт Кубанского казачьего хора. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Stage Band: джазовые традиции 50-60-х. Для всех ценителей и любителей джаза. Традиционные композиции, классика жанра из эпохи невероятного подъема джазовой музыки в США и во всем мире. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - ""Метод Грёнхольма". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1709 году в России выпущен первый гражданский календарь. Назывался он так: "Календарь, или Месяцеслов христианский по старому стилю или исчислению на лето 1709 года. Напечатан в царствующем граде Москве, лета 1708 года, декабря в 28-й день". В петровском календаре, небольшом по формату, в виде вытянутой по высоте записной книжки, печатались сообщения о затмении Солнца и Луны, о временах года, о войне и мирских делах, о здравии и болезнях.
В 1818 году в Англии впервые в бою были использованы боксерские перчатки.
В 1851 году французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.
1861 году в России вышел первый номер журнала "Вокруг Света" - старейшего русского, советского и российского научно-популярного и страноведческого журнала, который издается и до сих пор.
В 1943 году трое советских офицеров под белым флагом пересекли передний край немецкой обороны под Сталинградом и вручили командующему 6-й армией Фридриху Паулюсу ультиматум с требованием капитуляции. 9 января, по истечении 24-часового срока ультиматума, советские войска открыли артиллерийский огонь. Началось ожесточенное и кровопролитное сражение, но участь окруженной немецкой группировки была уже предрешена. В 1946 году, давая показания на Нюрнбергском процессе, фельдмаршал Паулюс скажет: "Советская стратегия оказалась настолько выше нашей, что я вряд ли мог понадобиться русским, хотя бы для того, чтобы преподавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому доказательство — исход битвы на Волге, в результате которого я оказался в плену, а также то, что все эти господа сидят здесь на скамье подсудимых".
В 1967 году в Англии впервые применены трубки для определения алкоголя у водителей.
В 1994 году с космодрома Байконур осуществлён запуск российского пилотируемого космического корабля Союз ТМ-18.
В 2010 году в столице Сальвадора после почти полувекового перерыва открылось посольство Кубы.
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