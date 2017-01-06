ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - "День рождения Снегурочки", зимняя сказка для всей семьи. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00, 14:00, 16:00 - спектакль "Снеговик-почтовик"; 11:00 - Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - новогодняя сказка "Как Федор дочь Кощееву умкнул"; 12:00 - спектакль теней "Знакомство с Маленьким принцем". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81.
11:00, 14:00 - "Царевна-лягушка", 12:00 - "Фунтик неуловимый". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 15:00 - "Сказка о потерянной минутке". Цирковая студия "Икар" в ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "SibSub Winter Event vol.2". Центром мероприятия станут масштабные соревнования по скейтбордингу, роликам и ВМХ. Все спортсмены Тюмени соберутся, чтобы показать друг другу умения, приобретённые за год, а соперничать с ними будут райдеры из близлежащих городов. Завершит мероприятие премьера первого уличного скейт-видео от SibSub, а для зрителей выступит "Дон Фидель" - тюменская группа с оригинальным звучанием. Скейт-парк SibSub, улица Аккумуляторная, 1, стр. 1. Подробности здесь.
12:00, 16:00 - шоу "Гиппопотамус". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - Discover Tyumen: Экскурсия "Старая Зарека". Подробности здесь. Дополнительная информация по телефону +7-919-953-56-25.
16:00 - шоу мыльных пузырей со светящимся столиком: запредельное количество трюков с удивительными белоснежными мыльными пузырями, поразительные левитационные пузыри, головокружительные мыльные гиганты, море драйва и волшебства. Музей технологий "Атом". ТЦ "Остров", улица Федюнинского, 67. Подробности, билеты здесь. Забронировать билеты можно по телефону 66-77-57.
18:00 - "Зимний разгуляй" с мастерской путешествий "Рыжий слон". "Во время экскурсии мы с ветерком прокатимся по празднично украшенной вечерней Тюмени, споем вместе "В лесу родилась елочка" и будем водить хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг голубых елей на Городской площади, а также согреемся горячим глинтвейном (для взрослых) и чаем со сладостями", - обещают организаторы. Подробности здесь.
18:00 - "Новогоднее путешествие хоббитов". Игры, танцы, загадки и настоящее веселье. Волшебное шоу расскажет детям о дружбе, добре, взаимопомощи и заботе об окружающем мире. Ну и конечно подарит море улыбок, праздничное настроение и сладкий подарок. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности здесь.
18:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки" (16+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
18:00 - джазовый дуэт: саксофон и контрабас. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
18:00 - первый сольный благотворительный концерт BLACK FLAME при поддержке рэп-исполнителей Тюмени. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Алла Духова приглашает детей и родителей на новогоднее сказочное шоу "Волшебная планета Тодес". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
22:00 - рождественская вечеринка: конкурсы, колядки, танцы и незабываемая праздничная ночь. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1598 году скончался бездетный царь Федор Иоаннович, что означало прекращение династии Рюриковичей. На русский трон восходит Борис Годунов.
В 1785 году французский воздухоплаватель Жан-Пьер Франсуа Бланшар и американский естествоиспытатель доктор Джон Джеффрис первыми перелетели на воздушном шаре через Ла-Манш.
В 1839 году 7 января стал днем рождения фотографии: Франсуа Араго на заседании Французской академии наук подробно докладывает о первом в истории человечества оптико-химическом способе получения изображений и назвал имя его изобретателя - художника Луи Дагера.
В 1852 году в Петербурге в большом зале Екатерининского вокзала при большом скоплении народа была установлена первая публичная рождественская елка в России.
В 1885 году на "Никольской мануфактуре" во Владимирской губернии началась стачка рабочих, вошедшая в историю как Морозовская стачка. Владелец мануфактуры Тимофей Саввич Морозов, ловкий и оборотистый промышленник, взявший под свой контроль весь производственный цикл, по отношению к рабочим был жесток: снижал зарплату и изводил штрафами. Стачка на мануфактуре длилась две недели. Это было первое организованное выступление рабочих в России.
В 1887 году Томас Стивенс из Сан-Франциско завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Начав свое путешествие в апреле 1884 года, путешественник проехал 13500 миль.
В 1927 году начал работу коммерческий телефонный сервис между Нью-Йорком и Лондоном. В первый день был сделан 31 звонок.
В 1968 году состоялся запуск американской автоматической межпланетной станции "Сервейер-7", которая, совершив посадку у кромки кратера Тихо, передала 21274 телевизионных изображения и результаты химического анализа грунта материкового района Луны.
В 1992 году телефонная компания AT&T выпустила первый видеотелефон. Он стоил 1499 долларов.
В 2015 году в Париже произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.
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