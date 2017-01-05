ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 15:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - "День рождения Снегурочки", зимняя сказка для всей семьи. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - спектакль "Загадки природы"; 14:00, 16:30 - "Снежная королева". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - детский мюзикл "Золотые ворота в сказку". К-Тз "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Бременские музыканты", 15:00 - "Приключения в Изумрудном городе". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - шоу "Гиппопотамус". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - Discover Tyumen: автоэкскурсия "Рельефная Тюмень". Хотите взглянуть на Тюмень с другой стороны? Увидеть многочисленные возвышенности и овраги города? Смотреть на город со смотровых площадок? Немного поперемещаться в вертикальном пространстве? Подробности здесь. Дополнительная информация по телефону +7-919-953-56-25.
13:00 - мастер-класс "Рождественская свеча" в технике декупаж, все материалы предоставляются. Галерея традиционных промыслов и ремёсел, ул. Орджоникидзе, 47. Телефоны для подробной информации и для записи 50-75-56, 50-75-54, 46-45-83. Подробности здесь.
17:00 – Марафон читок "Лифты": "Евгений Онегин" + обсуждение за чашкой кофе/чая (18+). Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
17:00 - 21:00 - русская рождественская вечёрка. Новые знакомства, традиционные танцы и поцелуйные вечёрочные игры. Вход свободный. ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
18:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки" (16+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Тюменский DIXIELAND. Музыка, рожденная во время уличных шествий и маршей где-то на юге США, в исполнении профессиональных джазменов и больших фанатов своего дела. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 563 году заново освящён собор Святой Софии в Константинополе, пострадавший после землетрясения 557 года.
В 1913 году издан манифест Александра I об окончании Отечественной войны.
В 1827 году в Санкт-Петербурге открывается Военная галерея Зимнего дворца, в которой помещены портреты полководцев - героев Отечественной войны 1812 года.
В 1912 году на съезде Германского Геологического общества во Франкфурте немецкий метеоролог, геофизик и полярный исследователь Альфред Вегенер выступил с докладом, озаглавленным "Образование крупных форм рельефа земной коры континентов и океанов". В нем на основании комплекса научных данных ученый впервые публично изложил свою концепцию дрейфа континентов, ставшую фундаментом современной геологии.
В 1934 году в Санкт-Петербурге на заводе им. Козицкого выпущены первые советские телевизоры "ТК-1".
В 1937 году прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР. Она показала: численность населения в СССР - 170 млн. человек.
В 1939 году в Берлине ученые Отто Ган и Фриц Штрасман сообщили об открытии деления ядер урана под действием нейтронов. Тем самым был сделан первый шаг к использованию ядерной энергии.
В 1998 году в Копенгагене варвары отрезают голову памятнику "Русалочке". Памятник в честь героини сказки Ханса Кристиана Андерсена был воздвигнут в 1913 году и стал одной из главных достопримечательностей столицы Дании.
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