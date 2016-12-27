ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - спектакль "Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00,13:30, 16:00 - новогодняя сказка "Как Федор дочь Кощееву умкнул". В рамках спектакля детей ждут уроки этикета и настоящий бал, веселые игры в духе традиционных колядок. Взрослых ждет отличный бар и возможность расслабиться в творческом пространстве "Дома печати". И конечно новогодняя елка на открытой веранде и снежки. Театр "Солнце Сибири". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
11:00,14:00 - зимняя сказка для всей семьи "День рождения Снегурочки"; 12:00 - игровая программа и мини-спектакль для малышей 2-5 лет "Новогодний теремок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
12:00 - спектакль теней "Как Дед Мороз на свет появился". Театр "Солнце Сибири". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
14:00 - спектакль для детей "Фунтик Неуловимый". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
16:00 - хореографический спектакль-синтез "Русалочка". Студия ирландского танца "КАДЭНСА". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
17:00 -18:30 - новогодняя праздничная уличная программа "Волшебство под Новый год". Сквер "Казачьи луга", улица Домостроителей, 18, центр русской культуры.
18:00 - открытие катков на набережной реки Туры и на площади у Тюменского технопарка.
18:00 - "Принцип Масленицы, или Как правильно загадать желание в Новый год". Знали наши предки как провести празднование важных дат, чтобы заложить основу своего радостного и изобильного житья. Вот и приглашаем вас эти секреты разбирать-изучать и в жизни применять. Книжный клуб "Читать модно", улица Герцена, 82. Подробности здесь.
19:00 - Хор Турецкого. Спецпроект: новогодний концерт. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция об итогах реализации государственной программы Тюменской области "Основные направления недропользования и охраны окружающей среды" с участием директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанны Злобиной. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
16:00 - итоговое мероприятие областного проекта "Команда развития региона". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Контактный телефон: 68-83-65, доп. 124, 8-961-208-57-57 - Виталий Андреевич Скоморохов, руководитель координационно-ресурсного центра реализации молодежных программ и проектов ДТиС "Пионер".
19:00 - торжественное вручение первых служебных удостоверений офицерам Росгвардии. Церемонию проведет заместитель командующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Уральского федерального округа полковник Валерий Данилишин. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Обязательна аккредитация.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1065 году король Эдуард Исповедник в Лондоне основал Вестминстерское аббатство, ставшее впоследствии местом коронации английских монархов, первым из которых в 1066 году стал Вильгельм Завоеватель. Ныне Вестминстерское аббатство — красивейший памятник архитектуры, который создавался на протяжении многих столетий поколениями британских правителей.
В 1681 году русский царь Федор Алексеевич, стремясь ограничить вызывающую роскошь бояр, издал указ, в котором было расписано, какому чину сколько положено лошадей для езды по городу.
28 декабря 1895 года – официально признанная дата рождения кино. В этот день в индийском салоне парижского кафе на Бульваре Капуцинок, 14 братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота".
В 1948 году в районе Бермудского Треугольника во время рейса из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, в Майами, штат Флорида, пропал самолет DC-3 NC16002. На его борту находились 29 пассажиров и 3 человека экипажа. Самолет так и не был найден, несмотря на то, что поиски велись не только вокруг побережья Флориды и Кубы, но даже в Мексиканском заливе.
В 1977 году в состав советского флота вошел ледокол "Сибирь" — еще один из серии мощнейших в мире атомоходов типа "Арктика". Самой ответственной для "Сибири" стала навигация 1987 года, когда корабль, отозванный с очередной проводки судов на линии Мурманск — Дудинка, был срочно перенаправлен к Северному полюсу. Тогда удалось решить две задачи — эвакуировать 14 полярников со станции СП-27 (льдина, на которой она дрейфовала, внушала опасения) и организовать новую станцию СП-29, выгрузив из трюма 360 тонн грузов.
В 1981 году родился первый американский ребенок, зачатый с помощью искусственного оплодотворения. Девочка "из пробирки" весила около 2,5 кг.
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