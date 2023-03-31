Путин подписал Указ о призыве на военную службу

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О призыве в апреле – июле 2023 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву".

В документе указано, что с 1 апреля по 15 июля военкоматам предстоит призвать 147 тысяч граждан РФ 18-27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Этим же указом объявлено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

В осеннюю кампанию призыву подлежали 174 215 человек.

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях не будет весеннего призыва на срочную службу не будет, как и срочники из других территорий не будут направляться для службы в эти субъекты, пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.