Путин подписал Указ о призыве на военную службу

09:30 31 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О призыве в апреле – июле 2023 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву".

В документе указано, что с 1 апреля по 15 июля военкоматам предстоит призвать 147 тысяч граждан РФ  18-27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Этим же указом объявлено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

В осеннюю кампанию призыву подлежали 174 215 человек. 

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях не будет весеннего призыва на срочную службу не будет, как и срочники из других территорий не будут направляться для службы в эти субъекты, пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Теги: армия , Владимир Путин , ДНР , ЛНР , Минобороны РФ , призыв в Вооруженные силы , призывная кампания
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023