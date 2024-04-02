Из 1 800 тюменских призывников не менее 15 решили проходить альтернативную службу

Более 1,8 тысячи жителей Тюменской области в возрасте 18-30 будут призваны на службу в армию в весенний призыв, не менее 15 из них решили проходить альтернативную службу, сообщил военный комиссар области полковник Сергей Чирков.

Призывная кампания в России проходит с 1 апреля по 15 июля. В нашем регионе созданы и приступили к работе 27 призывных комиссий. Первая отправка запланирована на 15 апреля.

По словам Куликова, большинство призывников сначала будут направлены в учебные центры и воинские центры для получения военно-учебных специальностей, а затем продолжат службу в в/ч. Порядка 20 будут призваны в Президентский полк. 15 изъявили желание пройти альтернативную службу. Им предстоит 21 месяц работать дворниками, санитарами, подсобными рабочими в госучреждениях или в ВС РФ. В Тюмени они обычно работают в больницах.

Чирков подчеркнул, что в зону СВО срочников не отправляют, там служат призванные по контракту. У выпускников вузов и ссузов есть выбор - служить по призыву или по контракту. Особо одаренные и талантливые призывники с высшим образованием могут быть призваны в научные роты, где будут продолжать вести научно-исследовательскую деятельность.

Что касается бытовых вопросов, то призывников обещают обеспечить трехразовым питанием на пунктах сбора, всем необходимым обмундированием и сухпайком в дорогу. С собой на службу нельзя брать смартфоны - только кнопочные телефоны без подключения к интернету и возможности передачи медиа.