1700 тюменцев уйдут служить в армию в осенний призыв

В Тюменской области с 1 октября проходит осенняя кампания по призыву срочников в ряды Вооруженных сил. За первый месяц областной военкомат подготовил 300 новобранцев, в целом до конца декабря в армию будут призваны 1700 жителей Тюменской области, сообщила на брифинге военный комиссар Алексей Куличков.

Призыв на военную службу в регионе ведут 28 призывных комиссий, к работе они приступили с 1 октября. Сборный пункт на территории областного комиссариата открыл двери для прибывающих команд 18 октября. Везде соблюдаются меры профилактики коронавируса, благодаря чему заражений в эти дни и за октябрь в целом недопущено.

На территории сборного пункта призывники проходят тестирование на коронавирус. Проводится дезинфекция всех помещений, автобусов, вагонов, в которых они следуют к месту дислоцирования частей. "Призывники перевозятся в отдельных воинских вагонах. С гражданским населением в дороге они не контактируют, по прибытии соблюдают двухнедельный карантин", - рассказал Куличков.

В течение октября тюменские призывники пополнили ряды сухопутных войск в Восточном, Южном и Западном военных округах. Призванные в воздушно-космические силы будут служить в Центральном и Южном округа, войска Нацгвардии - Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Все ребята по прибытии на сборный пункт обеспечиваются бельем и зимним комплектом одежды в соответствии с родами войск, до них доведены все нормы довольствия, питания, срывов оправок команд не было - призывная компания идет в плановом режиме.

В объявленные нерабочими дни призывные комиссии будут работать по плану: "Максимально все эти выходные и праздничные дни уже заранее были спланированы и учтены, но в военных комиссариатах будут созданы дежурные группы с минимальным количеством личного состава. Они будут вызываться на определенное количество времени для выполнения специальных задач", - пояснил Куличков.

По словам военного комиссара, средний возраст призывников составляет 20-22 года, многие хотели бы служить недалеко от дома, но есть и такие, кто просит отправить подальше. Также много желающих служить в спецназе, десантных войсках и президентском полку, особенно среди ребят, прошедших допризывную подготовку. В этом году набор в эти подразделения тоже будет, в том числе и в морскую пехоту, однако чтобы попасть в эти команды, нужно иметь отличное здоровье и соответствовать многим параметрам.

Алексей Куличков наполнил, что задание на призыв весной 2021 года было выполнено в полном объеме, с территории области тогда было призвано в Вооруженные силы РФ около полтора тысяч человек.