Тюменцам напомнили правила призыва на срочную службу в ВС РФ

10:30 14 ноября 2022
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Ответы военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова на часто задаваемые вопросы о стартовавшей 1 ноября призывной кампании опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. 

Осенний призыв в этом году начался на месяц позже — 1 ноября, но закончится в срок — 31 декабря.

Основное:

✔️ в период осеннего призыва 2022 года в Тюменской области планируется призвать на военную службу около 1600 граждан;

✔️ вручение повесток производится под расписку работниками военных комиссариатов муниципальных образований или по месту работы (учебы) призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками) организаций;

✔️ военнослужащие по призыву не будут проходить службу в зоне проведения СВО, а также на территории Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик;

✔️ многие призывники выбирают научные роты;

✔️ в некоторых случаях гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой (основания - в карточке);

✔️ призывники направляются для прохождения службы во все рода и виды Вооруженных Сил РФ.

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Теги: призыв в Вооруженные силы , призывная кампания
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