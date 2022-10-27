Моор провел первое заседание оперштаба по обеспечению безопасности

Первое заседание оперштаба по обеспечению безопасности, созданного по Указу президента России Владимира Путина, состоялось в правительстве Тюменской области, никаких дополнительных ограничительных мер вводить в регионе не планируется, заявил губернатор Александр Моор.

"Рассмотрели с коллегами вопрос защищенности мест массового пребывания людей. Общественному порядку и охране важных объектов уделили самое пристальное внимание. Поставил правоохранительным органам задачу - актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз. При этом сразу успокою земляков, никаких дополнительных ограничительных мер вводить в Тюменской области не планируем", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

Еще одна задача оперативного штаба - содействие Вооруженным силам РФ. Обсудили вопросы обеспечения нужд воинских формирований.