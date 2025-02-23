Тюменцам рекомендуют проверять кредитные организации перед оформлением займа

К оформлению займов эксперты отделения Банка России по Тюменской области советуют подойти серьезно. Информация о легальных участниках рынка размещена на ресурсе ЦБ РФ. Также данные есть в мобильном приложении "ЦБ онлайн".

Важно убедиться, что компания не состоит в предупредительном списке Банка России, где есть сведения о компаниях с выявленными признаками нелегальной деятельности.

"Кроме того, чтобы не стать жертвой недобросовестной компании, внимательно читайте договор, который предлагают подписать. Если непонятны условия сделки, то по закону можно взять документы домой. На обдумывание заключать сделку или нет, дается пять дней. Легальный кредитор не может отказать в такой услуге, при этом условия договора за это время не поменяются", - рассказали в региональном отделении Банка России.



Насторожиться стоит, если слишком настойчиво предлагают кредит или заем. Это еще один повод задуматься, стоит ли подписывать договор, - сообщает Тюменская линия.