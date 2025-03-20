Тюменские депутаты обсудили профилактику терроризма и экстремизма в городе

Вопросы безопасности жителей города должны быть всегда под пристальным вниманием не только правоохранительных структур, но и руководителей учреждений и заведений с массовым пребыванием людей, особенно если речь идет о детях и школьниках. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению при обсуждении мер по профилактике экстремизма и терроризма в городе.

Директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени Виталий Флянц сообщил депутатам, что в школах и детских садах Тюмени есть охрана, во всех 96 зданиях школ работают около шести тысяч камер видеонаблюдения, установлены системы контроля и управления доступом. Антитеррористическая защищенность объектов, территорий и мест массового пребывания людей проверяется ежегодно при участии сотрудников ФСБ, Росгвардии, МВД, МЧС и департамента безопасности. Регулярно проводятся инструктажи и тренировки. За прошлый год проверки прошли в 38 корпусах школ, в ходе которых выявлено 22 нарушения по соблюдению пропускного режима и ведению документации. Все замечания устранены.

Помимо этого, в городе организована масштабная информационная и профилактическая работа с населением. Так, в 2024 году в учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики проведено более 1300 занятий по культуре мирного поведения, навыкам бесконфликтного общения и противодействию экстремизму, а также свыше 1000 мероприятий против правового нигилизма в этой области.

Резюмируя рассмотрение темы, председатель постоянной комиссии Степан Киричук констатировал, что профилактика экстремизма и терроризма является крайне серьезным вопросом. "Минимум два раза в год мы на комиссии поднимаем его, чтобы все причастные не теряли бдительности, смотрели за каждым элементом, отвечающим за безопасность. Видим, что происходит у нас в отдельных регионах, и мы этим обеспокоены. Поэтому наша комиссия призывает к бдительности граждан и руководителей различных учреждений, предприятий", — подчеркнул Степан Киричук.