Как защитить себя при встрече с агрессивной собакой

Встреча со стаей собак может стать угрозой для жизни и здоровья человека. Рекомендуется позвать на помощь. Если же вы остались один на один с собаками, постарайтесь не поддаваться панике и найти укрытие, которое защитит вашу спину от возможного нападения, например, забор или дерево.

Доцент Финансового университета Елена Воронова с детства увлекается кинологией. Она рассказала, что большинство бродячих собак – это бывшие домашние питомцы, и страх перед человеком у них все равно присутствует.

"Не стоит кричать, лучше громко и четко скомандовать: "Фу!" или "Нельзя!"". Также многие собаки могут испугаться, если вы поднимете палку или камень и замахнетесь, - говорит Елена. - Важно помнить, что поворачиваться к собакам спиной и убегать нельзя, так как это может спровоцировать их на погоню. Если собаки ведут себя агрессивно, чаще всего это связано с голодом. В таком случае можно попытаться бросить им еду, чтобы отвлечь их внимание и спровоцировать драку между собаками".

Если под рукой ничего, надо постараться определить вожака стаи, так как он обычно нападает первым. Наличие газового (перцового) баллончика, например, модели "Шпага", может значительно повысить вашу безопасность. Главное – заранее достать баллончик и прицелиться в нос или глаза собаки.

Ультразвуковые отпугиватели эксперт не рекомендует использовать, особенно если гуляете со своей собакой, они могут оказать негативное воздействие на питомца, - сообщает АиФ-Тюмень.