Накануне выборов депутатов гордумы в Тюмени меняют схему избирательных округов

Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Тюменской городской думы VIII созыва изменится из-за существенного роста численности избирателей в четырех избирательных округах Тюмени, находящихся в восточной и западной частях города, сообщил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

Обновленную схему одномандатных округов по выборам депутатов Тюменской городской думы членам постоянной комиссии представила председатель Избирательной комиссии Тюмени Татьяна Гиблер.

По ее словам, в 2018 году средней нормой представительства в округе было принято считать 19 953 избирателя, на 1 июля 2022 года этот показатель вырос до 22 318 избирателей. В четырех избирательных округах население увеличилось и численность избирателей прежнюю норму превышает в 38-70%, что послужило законным основанием для изменения границ всех 26 одномандатных избирательных округов. "В соответствии с требованиями закона в данном случае представительный орган власти обязан утвердить новую схему одномандатных избирательных округов, чтобы обеспечить равенство по числу избирателей", - подчеркнула Татьяна Гиблер.

По данным городского избиркома, на 1 июля 2022 года в городе насчитывалось 580 283 избирателя. Новые округа сформированы исходя из двух правил: с учетом 10% отклонений численность избирателей в округе не может быть больше 24 550 и меньше 20 086 человек, при этом избирательный округ должен составлять единую территорию.

Процедура утверждения новой нарезки округов традиционная для Тюмени история, к каждым новым выборам город прирастает населением и территориями, в частности, за последнее десятилетие в городе стало на 200 тысяч больше жителей, отметил зампредседателя городской думы Дмитрий Осипов. "Представленный проект округов сбалансирован, адекватный, предлагаемые изменения позволят депутатам нового 8 созыва осуществлять свои полномочия в полной мере, исходя из интересов горожан", - уверен Дмитрий Александрович.

"Это технический вопрос, никакой политики. Просто равнообеспеченность избирателей кандидатами в депутаты, при этом количество участков осталось прежним. Для этого посчитали прирост населения, высчитали среднюю величину, какая должна быть, и в соответствии с федеральным законодательством и определили новые границы округов", - прокомментировал изменения председатель комиссии Степан Киричук.

По итогам рассмотрения вопроса члены постоянной комиссии решили рекомендовать Тюменской гордуме принять новую схему избирательных одномандатных округов на очередном заседании 27 октября.