Куратором УрФО стал Денис Мантуров

Фото - http://duma.gov.ru

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров указом президента назначен заместителем председателя правительства, в новой должности дополнительно к своим отраслевым полномочиям он будет отвечать за социально-экономическое развитие Уральского федерального округа, сообщается на сайте полпреда Президента РФ в УрФО.

Ранее УрФО курировал вице-премьер Юрий Борисов, теперь возглавивший "Роскосмос". Полпред Президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что совместная работа с Борисовым была плодотворной, и выразил уверенность, что сотрудничество с новым куратором округа станет не менее эффективной:

Уральский федеральный округ – промышленно развитый мегарегион с мощным кадровым, научным, инновационным потенциалом. Впрочем, Денис Валентинович хорошо знает Урал и Западную Сибирь и наши возможности – у регионов УрФО есть хороший задел для решения самых амбициозных задач. ... Уверен, что назначение новым куратором округа Дениса Валентиновича Мантурова позволит нам расширить возможности для промышленного роста в УрФО и в целом раскрыть потенциал для устойчивого развития его регионов.

Якушев сообщил, что институт кураторов федеральных округов от правительства Российской Федерации зарекомендовал себя как надежный механизм координации и выработки эффективных решений. Это очень актуально, когда "стоят нетривиальные задачи по сохранению устойчивости российской экономики и ее дальнейшего развития в условиях санкций и непрекращающегося международного давления".