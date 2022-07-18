Куратором УрФО стал Денис Мантуров

18:00 18 июля 2022
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Фото - http://duma.gov.ru

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров указом президента назначен заместителем председателя правительства, в новой должности дополнительно к своим отраслевым полномочиям он будет отвечать за социально-экономическое развитие Уральского федерального округа, сообщается на сайте полпреда Президента РФ в УрФО.

Ранее УрФО курировал вице-премьер Юрий Борисов, теперь возглавивший "Роскосмос". Полпред Президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что совместная работа с Борисовым  была плодотворной, и выразил уверенность, что сотрудничество с новым куратором округа станет не менее эффективной:

Уральский федеральный округ – промышленно развитый мегарегион с мощным кадровым, научным, инновационным потенциалом. Впрочем, Денис Валентинович хорошо знает Урал и Западную Сибирь и наши возможности – у регионов УрФО  есть хороший задел для решения самых амбициозных задач. ... Уверен, что назначение новым куратором округа Дениса Валентиновича Мантурова позволит нам расширить возможности для промышленного роста в УрФО и в целом раскрыть потенциал для устойчивого развития его регионов.

 Якушев сообщил, что институт кураторов федеральных округов от правительства Российской Федерации зарекомендовал себя как надежный механизм координации и выработки эффективных решений. Это очень актуально, когда "стоят нетривиальные задачи по сохранению устойчивости российской экономики и ее дальнейшего развития в условиях санкций и непрекращающегося международного давления".

Теги: Владимир Якушев , полпред , правительство РФ , УрФО
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