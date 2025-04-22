Роль бизнеса в устойчивом развитии регионов обсудили полпред президента в УрФО и глава Сбера на Урале

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артём Жога и вице-президент, председатель Уральского банка Сбербанка Пётр Колтыпин обсудили вопросы устойчивого развития регионов. Сбер — один из крупнейших налогоплательщиков в УрФО и участвует в реализации ключевых проектов в образовании, здравоохранении, благоустройстве городов, а также содействует социальным программам, направленным на помощь ветеранам СВО и их семьям.

Так, Сбер приобретает цифровую технику для проведения занятий для ветеранов и инвалидов по финансовой грамотности и освоению цифровых навыков, в том числе для их социальной адаптации; помогает реабилитации ветеранов, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, это проекты по созданию условий для трудоустройства ветеранов СВО и членов их семей, их переобучению и профессиональному развитию.

Сбер также оказывает поддержку в проведении мероприятий, приуроченных к Дню Победы, с участием молодежи и ветеранов для сохранения исторической памяти о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны.

Артём Жога, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе отметил, что за фразой "поддержка СВО" скрывается колоссальный объём вопросов из самых разных сфер – от обеспечения медицинской помощи бойцам до адаптации и переобучения ветеранов специальной военной операции."Решить их силами только лишь государства было бы очень сложно. Активное участие бизнес-сообщества в этой работе ещё раз подтверждает: мы действительно сплотились ради общей цели, и в этом единстве и будем двигаться дальше. Сбер остаётся надёжным партнёром регионов Уральского федерального округа, активно развивая направления, ориентированные на повышение качества жизни граждан, а это наш общий приоритет", - подчеркнул Жога.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Урал – это территория, где развитие всегда требует баланса между индустриальной мощью и заботой о людях. Мы стараемся помогать регионам находить этот баланс: поддерживать экономику и при этом инвестировать в человеческий капитал. Деятельность банка в УрФО – это не просто финансовые решения, а участие в структурных изменениях, которые отражаются на качестве жизни. Сбер отвечает на текущие вызовы конкретных территорий с прицелом на будущее.

Важное направление — развитие инфраструктуры и городской среды. Сбер участвовал в модернизации турникетной системы метро Екатеринбурга, установил светомузыкальные фонтаны в Екатеринбурге и Челябинске. Более 70% строящегося в УрФО жилья финансируется Сбербанком. Отдельное внимание сосредоточено на ИТ-образовании: в Челябинске и Сургуте работает "Школа 21" — школа цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную специальность в сфере ИТ.

В регионах УрФО активно реализуется проект по внедрению аппаратно-программных комплексов "Цифровой ФАП" от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера). Это диагностическое оборудование, собранное в удобный кейс для транспортировки, с интегрированными сервисами на базе искусственного интеллекта и подключением к интернету, которое помогает фельдшеру провести скрининг здоровья пациента. Еще один важный проект — дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями от СберЗдоровья. Цифровая платформа компании позволяет врачам в онлайн-режиме наблюдать за состоянием пациентов и стабилизировать его.