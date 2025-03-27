Каждый пятый житель УрФО стал тратить больше времени на работу

По результатам исследования ВТБ, за последний год 22% жителей регионов Уральского федерального округа отметили, что работа стала занимать больше времени. А баланс их ежедневной активности сместился с личной жизни в сторону карьеры. Этот тренд заметен и в Сибири (23%)6 и в Северо-Западном федеральном округе (20%).

18% респондентов отметили, что сейчас в приоритете для них – личная жизнь и семья. Это убеждение наиболее распространено среди жителей Северо-Кавказского (25%) и Южного (24%) федеральных округов. В Уральском федеральном округе респонденты считают, что для баланса работы и личной жизни необходим гибкий график работы, а ещё лучше – доплата за переработку. Об этом высказались больше половины участников исследования.

Жители Урала и Сибири чаще других сталкиваются с переработками, для каждого пятого – это уже норма, а большинство не относит их к критичным моментам в своей жизни. Также почти половина респондентов в УрФО отметили, что работодатель разрешает или поддерживает удаленную работу. Этот результат сопоставим с аналогичными показателями в Москве и в Южном федеральном округе. Не приветствуют "удаленку" в Приволжском федеральном округе.

Более половины опрошенных уверены, что в этом году их доходы увеличатся от 5 до 50%. Почти 40% респондентов ожидают, что их доход увеличится в среднем на 5-20%.

Евгений Темяков, начальник управления "Зарплатные проекты" ВТБ: