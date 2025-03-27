Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел в отставку

Фото - Канал департамента информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин отставку принял и назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Евгению Куйвашеву 54 года, он родом из Югры. В 1999 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации; в 2010-м прошел профессиональную переподготовку в ТюмГУ по программе "Государственное и муниципальное управление". Юрист по образованию. После работы в тресте "Сургутремстрой" и службы в рядах Советской армии учился в Тобольском медицинском училище, а затем переехал в п. Пойковский Нефтеюганского района, где с 1997 до 2005 года работал в администрации поселка, в том числе главой администрации. Успел поработать заместителем главного судебного пристава Москвы. С декабря 2005 по июль 2007 года— глава администрации Тобольска, затем до января 2011 года являлся главой администрации Тюмени. После заместитель полпреда Президента РФ в УрФО, с 6 сентября 2011 года до мая 2012-го полпред. 14 мая 2012 года назначен врио губернатора Свердловской области, а 29 мая утвержден в должности. В сентябре 2022 переизбран губернатором на срок до 2027 года.

Денису Паслеру 47 лет, уроженец Свердловской области. В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет. С 2001 до 2012 года работал начальником отдела сбыта, коммерческим директором, генеральным директором ООО "Североуральский завод ЖБИ". Руководил ОАО "Краснотурьинскмежрайгаз", ЗАО "ГАЗЭКС", работал управляющим директором ОАО "Свердловэнергосбыт" и гендиректором ОАО "Екатеринбурггаз". С 2012 по 2016-й – председатель Правительства Свердловской области. С 2017 по 2019-й – и.о. гендиректора, председатель правления ПАО "Т Плюс". С 21 марта 2019 года - врио губернатора Оренбургской области, в сентябре 2019 года избран губернатором, в 2024 году - переизбран на новый срок.

Фото - http://www.kremlin.ru/

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога поблагодарил Евгения Куйвашева за работу:

За время работы в должности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович проявил себя как сильный, профессиональный управленец. Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов. Благодарю Евгения Владимировича за работу и желаю успехов в дальнейшей службе на благо Родины.

Дениса Паслера Жога поздравил с возвращением на малую родину и с назначением на должность врио губернатора Свердловской области. Он отметил, что у врио губернатора колоссальный управленческий опыт в бизнесе и госсекторе, он знает о потенциале вверенного региона, понимает его роль в укреплении обороноспособности и экономического суверенитета России. "Уверен, под вашим началом Свердловскую область ждет новый виток развития, будет продолжено поступательное развитие промышленности, появятся новые проекты. Впереди много совместной и командной работы!" - отметил полпред.