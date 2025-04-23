Тобольск вместе с Сысертью и Когалымом будет проводить ярмарки и развивать турмаршруты

Глава Тобольска Петр Вагин подписал соглашение о сотрудничестве с главами Когалыма и Сысерти, об этом он собщил в своем телеграм-канале.

Когалым является жемчужиной Югры с красивейшими местами Приполярного Урала, богатой рыбалкой и потрясающе живописной зимой, в свердловской Сысерти настоящие бажовские места с горными озёрами, горячими источниками и старинными храмами, отметил тобольский мэр. "Будем вместе развивать нашу экономику, проводить ярмарки, выставки, семинары и спортивные мероприятия, объединим туристические маршруты, словом, сделаем все, чтобы наши прекрасные города стали друг другу ближе", - рассказал Вагин о планах.

Помимо этого, Тобольск намерен развивать связи с главами столиц ЯНАО и ХМАО – Салехарда и Ханты-Мансийска, договоренности о сотрудничестве уже достигнуты. Нам есть что предложить друг другу. Крепкие города должны объединяться!" - уверен Петр Вагин.