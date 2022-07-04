Евгений Заболотный: сотрудничество жителей и властей Тюмени позитивно влияет на развитие города

Отчет главы Тюмени о деятельности администрации города за 2021 год оценили депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании, он стал своеобразным подведением итогов политического сезона перед летними каникулами, отметил председатель думы Евгений Заболотный.

По словам главы города Руслана Кухарука, в 2021 году органам исполнительной власти удалось реализовать все муниципальные программы и мероприятия, запланированные в рамках национальных проектов. "Городская экономика достигла доковидных показателей, по основным направлением заметен рост, отметил Кухарук.

Одним из главных индикаторов развития города мэр назвал позитивную динамику в части прироста населения, как естественного и миграционного: "Это показатель того, насколько успешно город развивается, насколько сегодня жители других регионов страны выбирают Тюмень для того, чтобы получить образование, вести свой бизнес и связать свою судьбу с нашим городом. По этому показателю ориентируются многие коммерческие организации, предприниматели, которые связывают ведение бизнеса с городом".

Глава города подчеркнул, что все реализованное в 2021 году в городе является результатом нашей совместной работы администрации города, депутатов и местных жителей. "Совокупная работа всех органов области, вовлеченность жителей города в обсуждение и принятие решений, связанных с развитием Тюмени, эффективное сотрудничество с депутатским корпусом привело к такому результату, который мы все получили", — заявил Кухарук.

При обсуждении отчета депутаты гордумы отметили, что население активно коммуницирует с администрацией города по важным социально-экономическим вопросам, с удовольствием участвует в общегородских мероприятиях, что свидетельствует о высоком уровне доверия к исполнительной власти в целом.

"Люди активно участвуют в обсуждении проектов благоустройства дворов, зеленых территорий, застройки микрорайонов, внесении изменений в генеральный план развития города — это свидетельствует о том, что население доверяет власти и уверено в том, что обсуждаемые проекты будут выполнены, и город изменится. Это очень значительное, что отмечено депутатами", — отметил председатель думы Евгений Заболотный.

Выполнены практически все мероприятия, намеченные на 2021 год, благоустроено более 150 объектов: дворовые территории, спортивные и детские площадки, озелененные территории. И это колоссальная работа всей команды управленцев города, жителей, потому что все обсуждено, запланировано и реализовано, добавил спикер.

Порадовало депутатов и то, что более 82 млрд рублей вложено предпринимательским сообществом в основной капитал. "Предприниматели верят в город и развивают производство. А это и новые рабочие места, и хорошая зарплата, и организация жизни семей", - считает Заболотный.

К позитивным тенденциям спикер отнес также высокие темпы ввода жилья (за 2021 год в городе построено около миллиона квадратных метров жилья), а также перспективный взгляд руководства на развитие Тюмени как миллионника: планы по строительству южного обхода города, пробивка улиц и дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, возведение новых соцобъектов это подтверждают.

"Все это позволило нам положительно оценить доклад главы города Руслана Кухарука и команды, которая работает в городе. Мы пожелали, чтобы в новых условиях и новых обстоятельствах мы вовремя реагировали на происходящее, и все задуманное было обязательно выполнено", - резюмировал Евгений Заболотный.