Якушев назвал Корепанова своим самым близким соратником

В Тюмени состоялось прощание с председателем Тюменской облдумы Сергеем Корепановым. Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев на церемонии отметил высокие моральные и профессиональные качества тюменского политика:

Это был мой самый близкий соратник. Человек широкой души, настоящий друг, который не знал слова "предательство". На него всегда можно было положиться. Он уважал людей и люди уважали его. Очень деликатный, неравнодушный, правильный. Но когда нужно жесткий и принципиальный.

По словам полпреда, в период, когда выстраивалась новейшая история большой Тюменской области Корепанов сыграл фундаментальную роль, объединив вокруг себя председателей всех дум, смог объяснить идею создания сложносоставного субъекта, ту модель, по которой сейчас живет большая Тюменская область.

"Нет больше такого человека, который шесть созывов подряд возглавлял региональный представительный орган. Это огромное доверие и избирателей, и депутатского корпуса. Это серьезная оценка профессиональных и человеческих качеств. Я хочу запомнить его смеющимся, искренним человеком, который очень любил жизнь, который не представлял себя без Тюменской области", - отметил Якушев.