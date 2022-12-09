Памятник Сергею Корепанову открыли на Ямале

В Салехарде сегодня открыли памятник Сергею Евгеньевичу Корепанову, бывшему председателю Тюменской областной думы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в этом торжественном мероприятии.

"Именно здесь, на Ямале, он начинал свой трудовой путь. Очень правильное место, чтобы увековечить память этого замечательного человека. Неслучайно памятник открыли в преддверии Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Сергей Евгеньевич сделал многое для становления этого сурового северного края", - написал в своем Telegram-канале Моор.

Сергей Евгеньевич Корепанов 24 года был председателем Тюменской облдумы, в Тюмени его именем назвали улицу.

"В перспективе это будет одна из красивейших улиц. Она находится в активно застраиваемом районе города. Сергей Евгеньевич очень хорошо знал историю, уважал ее, но он всегда смотрел в будущее. Будем жить и работать так, чтобы воплотить в жизнь все его мечты", - сказал Александр Моор.