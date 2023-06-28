В Тюмени открыли памятник Сергею Корепанову

13:02 28 июня 2023
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Фото - https://t.me/av_moor

Памятник  политику Сергею Корепанову на кладбище "Мемориал" открыли в Тюмени, участие в церемонии приняли губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, первый губернатор Ямала, Почетный гражданин Тюменской области Юрий Неелов и другие лица. 

Сергей  Корепанов скончался на 75-м году жизни 28 июня 2022 года. Он являлся председателем облдумы второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Был одним из инициаторов создания уникального органа межпарламентской деятельности – Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала.

За год со дня смерти политика его именем названы улицы в Тюмени и в поселке Мужи на Ямале, в Салехарде ему установлен памятник.

Теги: Александр Моор , Живая память , Сайфитдинов , Сергей Корепанов
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