Фуат Сайфитдинов: памятник Сергею Корепанову - дань признательности и благодарности большому человеку Тюменской области

В первую годовщину ухода из жизни известного государственного деятеля, выдающегося политика Сергея Корепанова на его могиле открыли памятник.

В церемонии приняли участие губернатор Александр Моор, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, глава Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, почетный гражданин Тюменской области, экс-губернатор Ямала Юрий Неёлов, первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, глава Курганской областной думы Дмитрий Фролов, экс-председатель Заксобрания Ямала Сергей Харючи, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, представители органов местного самоуправления, сенаторы Совета Федерации РФ, ветераны, общественники, родные, коллеги, друзья Сергея Евгеньевича.

По словам губернатора Александра Моора, Сергей Евгеньевич всю свою жизнь посвятил Тюменскому региону и служению России. "Его биография – это книга, в которой страницы – летопись Тюменской области, Югры и Ямала, всей нашей страны. Сергей Евгеньевич принадлежит к той яркой плеяде первопроходцев, которые осваивали просторы Тюменского Севера, создавали экономический фундамент нашей Родины, и сегодня, в условиях беспрецедентного давления, мы понимаем, какой подвиг был совершен тем поколением, чтобы в это непростое время была обеспечена экономическая независимость государства", - подчеркнул Моор.

Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что открытие памятника имеет огромное значение – мы отдаем дань памяти большому человеку большой Тюменской области, коллеге, другу, земляку:

Нам повезло, что мы работали с ним, многие дружили. Его сердце и широкая душа всегда были открыты людям. Сергей Евгеньевич – пример высочайшего профессионализма и самых лучших человеческих качеств. Все, кто его знал, с удивлением отмечали, что многие годы, занимая высокие государственные должности, Сергей Евгеньевич сумел сохранить умение и желание помогать людям, простоту и теплоту общения, всегда говорил правду, был честным и порядочным. Безусловно, он был и останется примером для всех нас. В знак признательности и благодарности сегодня мы открываем памятник этому прекрасному человеку.

Сергей Евгеньевич почти четверть века возглавлял Тюменскую областную думу. Вместе со своими соратниками сумел создать эффективно работающий законодательный орган, в который входят депутаты трех субъектов, представители разных партий. При его непосредственном участии была выработана система конструктивных взаимоотношений между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом.

Председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин отметил, что Сергей Евгеньевич всегда оставался настоящим другом, старшим товарищем, который всегда был готов помочь советом, подсказать верное решение. "Мы всегда будем его помнить. Он очень много сделал для ямальской земли, Югры и Тюменской области", - отметил он.

По мнению главы Курганской областной думы Дмитрия Фролова, Сергей Евгеньевич был настоящий человек, настоящий гражданин и сын своего Отечества. "Для нас он был мудрым наставником, который конструктивно выстраивал взаимоотношения и с нашим регионом, и с другими территориями. Мы всегда будем его помнить", - подчеркнул Фролов.

Бронзовый бюст на могиле установлен на личные средства коллег, родных и друзей. Именем Сергея Евгеньевича названы улицы в Тюмени и в поселке Мужи на Ямале, а в Салехарде был открыт памятник.