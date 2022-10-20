Ямальский ученый стал тюменским депутатом

Руководитель Научного центра изучения Арктики и ямальского благфонда "Ямине" Дмитрий Фролов принес торжественную присягу депутата Тюменской облдумы и приступил к исполнению полномочий народного избранника, сообщает информационный центр правительства ТО.

Торжественная церемония состоялась на 12-м заседании Тюменской облдумы 20 октября. Перед этим депутаты заслушали и приняли к сведению информацию председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина о передаче Дмитрию Фролову депутатского мандата, который стал вакантным после смерти Сергея Корепанова.

Новый депутат избран по списку политической партии "Единая Россия" и представляет в облдуме Ямало-Ненецкий автономный округ.

Фролову 41 год, имеет высшее образование по специальностям "Мехатроника", "Теория механизмов и машин", "Магистр искусствоведения", кандидат технических наук, является автором и соавтором 25 научных трудов по теории механизмов и машин, в том числе патентов, культурологии, музееведению, следует из его биографии.