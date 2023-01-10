В Тюменской облдуме открыли выставку, посвященную Сергею Корепанову

Торжественное открытие выставки "Дорога длинною в жизнь", посвященной жизни и работе известного политика Сергея Корепанова, состоялось 10 января в Тюменской областной думе.

Почти четверть века своей жизни Сергей Евгеньевич посвятил работе в региональном парламенте – был председателем Тюменской областной думы второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов. 28 июня 2022 года он ушел из жизни, 6 января этого года ему исполнилось бы 75 лет.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, комментируя открытие выставки, отметил, что она как память о человеке является продолжением его пути на земле, а сам Сергей Евгеньевич, несомненно, достоин такой памяти и подражания в делах. поступках и отношению к людям.

"Есть люди, у которых жизнь — широкая, просторная, наполненная содержанием трасса. Она связывает не только территорию нашей страны, говорит об ее истории, но от части связана и с историей мира. Именно такая дорога была при жизни у Сергея Евгеньевича. Она не была гладкой, порой была ухабистой, непростой, но в любых ситуациях Сергей Евгеньевич прошел по ней с гордо поднятой головой, с заботой о тех, кто окружает его, с думой о будущем, в которое, конечно же, он был устремлен. Вот эта дорога оборвалась. Сегодняшняя выставка — это дорога после того, как Сергея Евгеньевича не стало. Она отражает дела, которые он сделал и для всех нас, думая о людях, проживающих в нашей большой Тюменской области. Эта память останется в истории и надолго сохранится в наших сердцах", - отметил Евгений Заболотный.

Сергей Корепанов во все, что делал, вкладывал свою душу, свою силу и свой труд, он обладал отличными личными качествами и достоин того, чтобы на его примере воспитывались дети, внуки, правнуки, выразил уверенность Евгений Заболотный.