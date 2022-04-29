Сергей Корепанов об участии в работе Совета законодателей РФ

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов принял участие в работе Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации. Состоялась и традиционная встреча членов Совета законодателей с президентом России Владимиром Путиным.

Комментируя основные тезисы выступления главы государства, Сергей Корепанов обратил внимание на то, какие задачи он поставил законодательным органам.

"Президент посоветовал законодателям быть ближе к народу и нуждам бизнеса. Сказал о необходимости обсудить нормативно-правовую базу, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершил преступления в ходе спецоперации. Поблагодарил за работу по формированию законодательства на территории РФ", - поделился Сергей Корепанов.

Спикер регионального парламента обратил внимание на информацию об увеличении пенсий и заработной платы бюджетникам, которое произойдет уже в ближайшее время.

"Владимир Путин отметил, что будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага он дал поручение парламентариям самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы", - проинформировал Корепанов.

По словам главы облдумы, Владимир Путин остановился и на проведении спецоперации на Украине. "Было чётко сказано, что поставленные цели будут выполнены. Президент сказал, что любое непосредственное вмешательство стран Запада в этот конфликт, будет сопровождаться незамедлительной реакцией со стороны РФ", - пояснил он.

Участники заседания Совета законодателей РФ обсудили два вопроса: о первоочередных мерах экономической и социальной политики в условиях санкционного режима и обеспечение финансовой устойчивости регионов в этот период.

По словам спикера облдумы, в заседании Совета законодателей традиционно принимают участие руководители Госдумы и Совета Федерации, а также представители правительства РФ.

"На это раз в зале присутствовало 7 министров и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Прозвучали интересные предложения об успешном развитии экономической и социальной сфер. Были внесены предложения о замене коммерческих кредитов на бюджетные, о помощи малому и среднему бизнесу, об уменьшении количества проверок. Были предложены меры, связанные со смягчением режима по закупке импортной продукции, совершенствованию логистических цепочек", - рассказал депутат.

Сергей Корепанов акцентировал внимание на том, с 1 января 2023 года будут отменены законодательные нормы о бюджетном правиле и о консолидированных налогоплательщиках.

"Если раньше часть доходов от деятельности нефтегазового комплекса направлялась в стабилизационный или резервный фонд государства, то сейчас эти средства пойдут на развитие экономической и социальной сфер. Полагаю, что от отмены закона о консолидированных налогоплательщиках Тюменская область, Ямал и Югра только выиграют. Когда этот закон вносили, представители наших трех субъектов высказывали опасения о том, что с вступлением его в силу доходная часть бюджета в значительной степени потеряет средства. Тогда под пресс этого закона попали 16 крупнейших предприятий и компаний РФ. Сегодня нужно проанализировать, какие последствия принесет отмена закона", - считает председатель облдумы.

В рамках работы Совета законодателей прошли заседания комиссий. Спикер регионального парламента участвовал в двух заседаниях комиссий Совета – по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, а также по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему РФ.

На заседании комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению было рассмотрено три вопроса: о скоординированном взаимодействии органов публичной власти различных уровней, об обеспечении законодательной базы для развития городских конгломераций, о развитии законодательства в сфере реализации инициативных проектов. По словам Корепанова, все вопросы важные.

"Недавно был принят закон "Об общих принципах формирования публичной власти в субъектах РФ", поэтому обсуждение реализации его положений в субъектах сегодня крайне актуально. По всем вопросам были заслушаны доклады, состоялся обмен мнениями, оживлённое обсуждение, были приняты соответствующие решения, которые я доведу до коллег в областной думе", - проинформировал спикер.

На заседании комиссии по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему РФ было рассмотрено 13 вопросов.

"Все руководители законодательных органов единодушно поддержали предложения, связанные с совершенствованием законодательства, направленного на более успешную интеграцию этих субъектов в правовое пространство РФ. Все эти инициативы будут внесены в Государственную Думу", - пояснил Сергей Корепанов.

Фото пресс-службы Совета Федерации РФ

Елена Бабина / Юлия Бурова