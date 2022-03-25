Сергей Путмин назначен управляющим делами правительства Тюменской области

Управляющим делами Правительства Тюменской области назначен Сергей Путмин, к исполнению обязанностей он приступил 25 марта, сообщает информационный центр регионального правительства
С 2016 года Путмин возглавлял администрацию Уватского района, до этого три года являлся первым заместителем губернатора Курганской области, еще раньше в течение пяти лет был главой Ишима, а до назначения главой города работал в правительстве Тюменской области.
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