Сергей Путмин назначен управляющим делами правительства Тюменской области

10:11 25 марта 2022
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Управляющим делами Правительства Тюменской области назначен Сергей Путмин, к исполнению обязанностей он приступил 25 марта, сообщает информационный центр регионального правительства

С 2016 года Путмин возглавлял администрацию Уватского района, до этого три года являлся первым заместителем губернатора Курганской области, еще раньше в течение пяти лет был главой Ишима, а до назначения главой города работал в правительстве Тюменской области.

Теги: назначения , правительство Тюменской области
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