Сергей Путмин назначен управляющим делами правительства Тюменской области

Управляющим делами Правительства Тюменской области назначен Сергей Путмин, к исполнению обязанностей он приступил 25 марта, сообщает информационный центр регионального правительства

С 2016 года Путмин возглавлял администрацию Уватского района, до этого три года являлся первым заместителем губернатора Курганской области, еще раньше в течение пяти лет был главой Ишима, а до назначения главой города работал в правительстве Тюменской области.