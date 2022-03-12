Главы тюменских городов объявили об уходе из Instagram

Губернатор Тюменской области Александр Моор 11 марта заявил об уходе с площадок Instagram и Facebook из-за враждебной политики компании Meta, в этот же день его примеру последовали главы муниципалитетов региона.

Глава Тюмени Руслан Кухарук (3,8 тыс. подписчиков) сообщил, что продолжит общение с жителями города в ВК и Telegram. Аккаунты администрации города "Тюмень - наш дом" продолжат работу в ВК, ОК и Telegram

Глава Тобольска Максим Афанасьев (14,7 тыс.) пообещал оперативно рассказывать о своей работе также в ВК и Telegram. Аккаунты администрации города - ВК, OK, Telegram, а еще есть Viber.

Глава Ишима Федор Шишкин (1005) отказался от Instagram в пользу в российской соцсети "Одноклассники". У администрации города есть аккаунты в ВК и ОК.

Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова (826) сообщила, что доступна для общения в ВК и телеграм-канале, не указав ссылок.

Глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков (620) пока не выразил свою позицию по поводу Instagram, последний пост на этой платформе опубликован 21 февраля и отражает его позицию по ситуации на Украине.

Главу Ялуторовска Вячеслава Смелика в Instagram найти не удалось, но есть официальная страница администрации города (1364), на которой сообщается, что по публикациям - пауза, общение продолжается в ОК, ВК, Telegram и Дзене, ссылки на ресурсы также не указаны.

ТРО "Единая Россия" также в числе первых сообщили об отказе от ведения аккаунта в Instagram. "В связи с агрессивной антироссийской политикой Meta (Facebook и Instagram), которая разрешила публиковать посты с призывом к насилию в отношении наших солдат, #ЕдинаяРоссия прекращает работать в Instagram. Тюменское региональное отделение партии останется в ваших лентах. Нас всегда можно найти в других соцсетях, где мы делимся новостями также оперативно, как и здесь", - говорится в последнем посте. Общение продолжается в ВК и ОК. Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов пригласил своих подписчиков в ВК.