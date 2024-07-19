Суд оштрафовал тюменку за публикацию в соцсети бывшего мужа в трусах

15:35 19 июля 2024
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39-летняя жительница Тюмени по решению суда оштрафована на 15 тысяч рублей за нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ), сообщает облпрокуратура.

В суде установлено, что в мае 2023 года женщина в доме бывшего мужа в Сладковском районе ссорилась с ним и попросила подругу сделать видеозапись конфликта, который в это время находился в нижнем белье. После этого тюменка выложила это видео в группе жителей поселка в "ВКонтакте" с комментарием.

Теги: соцсети , суд , штрафы
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