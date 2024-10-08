Тюменская область в топ-10 по количеству участников во всероссийском конкурсе для авторов контента

Фото организаторов.

291 житель Тюменской области намерен бороться за призовой фонд в 15 млн рублей на конкурсе "Спецноминации 2.0" проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В течение двух месяцев они выбирали близкие для своих блогов тематические спецноминации, выполняли медиазадания, публиковали в своих соцсетях контент, а также проходили образовательные модули.

"Проект "ТопБЛОГ" для учителей и педагогов — это возможность учиться новому, правильно вести паблики своих образовательных организаций, знакомиться с коллегами и развивать личный бренд", - отмечает автор канала "Конкурсы для педагогов" из Тюменской области Ольга Алексеева.

Имена лучших участников будут объявлены на Всероссийском медиафоруме, который пройдет в конце осени в одном из регионов России.

До 30 ноября у всех жителей страны также есть возможность пройти образовательную программу "Медиалаборатория", подав заявку на сайте проекта.