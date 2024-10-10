Моор проведет прямую линию в соцсетях

Прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором состоится 22 октября, вопросы принимаются с сегодняшнего дня в комментариях в соцсетях.
"22 октября проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляцию смотрите на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время". О волнующих вас темах пишите в комментариях "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" или звоните по телефону на короткий номер 122", - сообщил Александр Моор.
Прямой эфир начнется в 17:00.
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